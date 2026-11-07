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एमपी: शाजापुर में कुत्ते मुंह में दबाकर घूम रहे थे नवजात का शव, लोगों ने पत्थर मारकर छुड़ाया, एक हाथ-पैर गायब

Sat, 07 Nov 2026 04:23 PM IST
शाजापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाजापुर Published by: शाजापुर ब्यूरो Updated Sat, 07 Nov 2026 04:23 PM IST
सार

शाजापुर के गरासिया घाट क्षेत्र में आवारा कुत्ते श्मशान से खोदकर नवजात का शव बाहर ले आए। स्थानीय लोगों ने शव को कुत्तों से छुड़ाया। शव का एक हाथ और पैर गायब मिला। पुलिस नवजात की पहचान और मौत के कारणों की जांच कर रही है।

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Dogs wandered around with the body of a newborn in their mouths people forced them to drop it by pelting them
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शहर के गरासिया घाट क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां आवारा कुत्ते एक नवजात के शव को मुंह में दबाकर घूम रहे थे। यह दृश्य देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए कुत्तों को पत्थर मारकर किसी तरह शव को उनके कब्जे से छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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कोतवाली थाना प्रभारी नवीन विलावलिया के अनुसार, शनिवार सुबह करीब पौने नौ बजे डायल-112 पर सूचना मिली थी कि गरासिया घाट क्षेत्र में कुत्ते एक नवजात के शव को लेकर घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक आशंका है कि नवजात के शव को श्मशान में दफनाया गया था, जिसे कुत्ते खोदकर बाहर निकाल लाए।

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पुलिस के मुताबिक, शव कुछ दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल नवजात की पहचान नहीं हो पाई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसे किस परिवार ने दफनाया था और उसकी मौत कब हुई थी। पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

सड़क किनारे पड़ा रहा नवजात का शव
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुत्तों के कब्जे से शव को छुड़ाया। पुलिस के मौके पर पहुंचने और प्रारंभिक पड़ताल के दौरान भी शव सड़क किनारे पड़ा रहा। नवजात की पहचान और उसकी मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। पुलिस का मानना है कि शव को श्मशान में दफनाया गया था, जहां से कुत्ते उसे खोदकर बाहर निकाल लाए। ऐसे में दफनाए गए शवों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

कुत्तों ने शव को पहुंचाया नुकसान
पुलिस द्वारा बरामद किए गए नवजात के शव का एक हाथ और एक पैर गायब था। पुलिस का कहना है कि कुत्तों ने शव को नुकसान पहुंचाया है। खुलेआम कुत्तों द्वारा नवजात के शव को नोचे जाने की इस घटना ने शहरवासियों को झकझोर दिया है। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक भी लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। नगर पालिका की ओर से कुत्तों की नसबंदी पर लाखों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद इस समस्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है।

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