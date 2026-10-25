भोपाल मास्टर प्लान-2047:किसानों  ने खोला मोर्चा, करीब 10 हजार आपत्तियों के बाद सरकार के सामने नई चुनौती

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भोपाल के मास्टर प्लान-2047 पर किसानों और कारोबारियों की आपत्तियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 10 हजार दावे और सुझाव मिलने के बाद अब इनके निराकरण के आधार पर मास्टर प्लान के प्रकाशन पर फैसला होगा। किसानों का विरोध बढ़ने से इसके एक बार फिर अटकने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी मास्टर प्लान का प्रारूप तीन बार निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में सरकार के सामने विकास की योजना को आगे बढ़ाने के साथ किसानों, कारोबारियों और पर्यावरण से जुड़े सवालों का समाधान करने की चुनौती है। मास्टर प्लान के प्रारूप में भोजताल प्रभाव क्षेत्र-2 (BIZ-2), जलग्रहण क्षेत्र, बफर जोन, नदी किनारे के क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट में जमीन के इस्तेमाल को लेकर सबसे ज्यादा विरोध सामने आया है। किसानों को आशंका है कि इन श्रेणियों में जमीन शामिल होने से खेती और निर्माण संबंधी गतिविधियों पर पाबंदियां बढ़ेंगी। दूसरी ओर, कारोबारियों को मौजूदा बाजारों और व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ने की चिंता है।