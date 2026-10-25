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भोपाल में आज के कार्यक्रम: कांग्रेस का ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान, विद्युत अभियंताओं का प्रदर्शन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Sun, 25 Oct 2026 08:48 AM IST

सार भोपाल में रविवार को कांग्रेस के ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान और विद्युत अभियंताओं के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन पर नजर रहेगी। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुशासन संवाद 3.0 में शामिल होने के बाद शहडोल और बड़वानी के दौरे पर जाएंगे।

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