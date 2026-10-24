मध्यप्रदेश: विंध्य-बुंदेलखंड को रेल कनेक्टिविटी की सौगात, सीधी पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा

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विंध्य और बुंदेलखंड में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में शनिवार को एक अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से सतना-देवेंद्र नगर और रीवा-चुरहट रेलखंडों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही देवेंद्र नगर-चुरहट ट्रेन सेवा भी शुरू की गई। इस रेल सुविधा से सीधी सहित आसपास के क्षेत्रों में आवागमन आसान होने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री यादव ने धार जिले के सरदारपुर से कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। नागौद और चुरहट रेलवे स्टेशनों पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल नेटवर्क का विस्तार क्षेत्र के विकास को गति देगा। किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को आवागमन और व्यापारियों को माल परिवहन में सुविधा मिलेगी।