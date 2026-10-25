मध्यप्रदेश: भोपाल से होगी प्रदेश की 15 हजार बसों की निगरानी, सात शहरों में बनेंगे परिवहन कंट्रोल सेंटर

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मध्यप्रदेश में शहरों के साथ एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्यों तक बसों के संचालन को एक व्यवस्था के तहत लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए भोपाल में मुख्य कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। यहां से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में चलने वाली बसों की निगरानी और क्षेत्रीय कंपनियों के बीच समन्वय किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक करीब 15 हजार बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में सात क्षेत्रीय कंपनियों के कार्यालय तैयार या विस्तारित किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवायपीआईएल) को दी गई है। इसका मुख्यालय भोपाल के स्मार्ट सिटी परिसर में बनाया जा रहा है। यहां करीब 150 अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। मुख्यालय से क्षेत्रीय कंपनियों के साथ तालमेल रखते हुए बस संचालन, निगरानी और यात्री सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की योजना है।