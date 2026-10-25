15 पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त…फिर बनाए गए इंस्पेक्टर,विभागीय जांच व आपराधिक मामलों के कारण हुए पदावनत

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मध्यप्रदेश गृह विभाग ने जुलाई माह में निरीक्षक से डीएसपी पद पर पदोन्नत 15 पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त कर दी है। गृह विभाग ने इन सभी अफसरों को पदावनत कर वापस निरीक्षक बना दिया है। विभागीय जांच और आपराधिक मामलों से जुड़े पाए जाने के कारण इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश की समीक्षा की गई, जिसके बाद पदोन्नति निरस्त करने का निर्णय लिया गया।