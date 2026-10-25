भोपाल: पति या नौकरी? महिला बोली- पति को छोड़ दूंगी नौकरी नहीं, शादी के 10 बाद तलाक की मांगी मंजूरी

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नौकरी करने को लेकर पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद अब तलाक तक पहुंच गया है। भोपाल की फैमिली कोर्ट में एक महिला ने अपने पति से तलाक के लिए आवेदन दिया है। महिला का कहना है कि पति उस पर नौकरी छोड़ने और घर संभालने का दबाव बनाता है। वहीं, महिला नौकरी छोड़ने के बजाय पति से अलग होने का फैसला लेने को तैयार है। दोनों की शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है। दोनों ने अलग-अलग धर्मों से होने के बावजूद प्रेम विवाह किया था। बताया गया है कि शादी के शुरुआती वर्षों में उनके बीच सब कुछ सामान्य था। महिला ने पति का धर्म अपना लिया था, हालांकि उसने अपना नाम नहीं बदला था। पति एक रेस्टोरेंट चलाता था और परिवार की जरूरतें पूरी कर रहा था।