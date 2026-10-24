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भोपाल की बड़ी खबरें: दीपम रायचूरा पर FIR, निगम में कमीशन पर घमासान, त्यौहारों से पहले मिलावटखोरों पर कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Sat, 24 Oct 2026 06:32 PM IST

सार राजधानी भोपाल में शनिवार को भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त की कार्रवाई, नगर निगम परिषद की बैठक में कमीशन को लेकर विवाद और त्यौहार से पहले भोपाल में मिलावटखोरों पर कार्रवाई का मुद्दा चर्चा में रहा। इसके अलावा किसान के घ्रर चोरी करने वालों का सुराग देने वालों को एक लाख का इनाम और प्रदेश के नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी में हलचल रही।



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