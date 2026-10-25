एमपी: कोचिंग सेंटरों पर नए नियम लागू! फीस, कोर्स और टीचर्स की जानकारी देना जरूरी, हर ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन

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मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का प्रारूप जारी किया है। इस नीति के तहत राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कोचिंग संचालकों को नए नियमों के लागू होने के 90 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा। यह पंजीकरण केवल तीन साल की अवधि के लिए मान्य रहेगा और इसकी समय-सीमा समाप्त होने पर इसका नवीनीकरण कराना होगा। किसी भी स्थिति में यह पंजीकरण गैर-हस्तांतरणीय रहेगा। यदि किसी कोचिंग संस्थान की एक से अधिक शाखाएं संचालित हो रही हैं, तो प्रत्येक शाखा को एक पृथक कोचिंग केंद्र माना जाएगा।