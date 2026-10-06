भोपाल में घर के बाहर खड़ी कार पेट्रोल डालकर फूंकी: सीसीटीवी में कैद हुई वारदात; तीन बदमाशों ने दिया अंजाम

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कमला नगर थाना प्रभारी निरूपा पांडेय के अनुसार, आलोक मलिक नेहरू नगर में रहते हैं। वे अपनी कार रोजाना घर की बाउंड्री के बाहर खड़ी किया करते हैं। शनिवार की रात भी उन्होंने अपनी कार घर के बाहर खड़ी की थी। रात में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए तीन बदमाश उनकी गली में आए तथा कार पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। आगे और पीछे पेट्रोल डालने के बाद एक युवक ने कार में आग लगा दी। इसके बाद तीनों मौके से भाग निकले।आगजनी की यह वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि आग लगाने वाले आरोपियों की पहचान की जा सके। घटना के पीछे पुरानी रंजिश, विवाद या अन्य कारणों को लेकर भी जांच की जा रही है।ये भी पढ़ें-गौरतलब है कि कमला नगर इलाके में पूर्व में भी घरों के बाहर खड़े वाहनों में आग लगाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। छोटी-छोटी बात पर उत्पाती युवक यहां घरों के बाहर अथवा पार्किंग में खड़ी कार या मोटरसाइकिलों में आग लगा देते हैं।