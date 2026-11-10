इज्तिमा में दुकान लगाने के लिए धर्म की बंदिश नहीं: सभी को मौका,लॉटरी से आवंटित होंगी दुकानें,जाने आवेदन की डेट

विज्ञापन

ईंटखेड़ी में दिसंबर में होने वाले 79वें आलमी तब्लीगी इज्तिमा में इस बार अस्थाई दुकानें लगाने के लिए सभी धर्मों के लोगों को मौका मिलेगा। आयोजन समिति ने स्पष्ट किया है कि दुकान आवंटन के लिए धर्म के आधार पर कोई बंदिश नहीं रहेगी। इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे और दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए 14 और 15 नवंबर को आवेदन लिए जाएंगे। इज्तिमा परिसर में हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। ऐसे में परिसर में खाने-पीने और जरूरत के सामान की दुकानें लगाई जाती हैं। इस बार भी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। समिति के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए लॉटरी का सहारा लिया जाएगा।