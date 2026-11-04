एमपी: IAS अनिरुद्ध मुखर्जी पर MPPCB में पांच महीने तक अवैध रूप से अध्यक्ष बने रहने का आरोप, FIR की मांग

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मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है। 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध मुखर्जी पर बिना वैधानिक नियुक्ति के करीब पांच महीने तक अध्यक्ष पद का प्रभार संभालने का आरोप लगाया गया है। पर्यावरण एवं वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर मुखर्जी के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी, निलंबन और लोकायुक्त जांच की मांग की है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में उन्हें पर्यावरण विभाग और ईपीसीओ से संबंधित जिम्मेदारियां तो दी गई थीं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार नहीं सौंपा गया था। इसके बावजूद उन्होंने छह जुलाई 2026 को स्वयं को बोर्ड का अध्यक्ष घोषित कर लिया।