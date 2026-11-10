भोपाल में प्रदूषण का अटैक: दिवाली के बाद सांस के मरीज 20% बढ़े, सामान्य लोग भी हुए बीमार,बच्चों को ब्रोंकाइटिस

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दीपावली के बाद राजधानी की हवा में घुला धुआं अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंचने के बीच अस्पतालों में सांस संबंधी परेशानियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रदूषण का असर अब सिर्फ अस्थमा और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों तक सीमित नहीं है। सामान्य लोग भी खांसी, छाती में जकड़न और सांस लेने में परेशानी लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। हमीदिया अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पराग शर्मा के मुताबिक, मौसम बदलने के साथ ही मरीजों की संख्या पहले 10 प्रतिशत बढ़ी थी। दीपावली के बाद इसमें करीब 10 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हुई है। यानी उनके यहां मरीजों का दबाव पहले की तुलना में करीब 20 प्रतिशत बढ़ा है।