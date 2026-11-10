भोपाल: एमपी में जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां तेज, आदिवासियों को राशन में दाल देने पर विचार करेगी सरकार

मध्यप्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को लेकर भाजपा और प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास और उनके अधिकारों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आदिवासियों को राशन में दाल मिलनी चाहिए। सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में आदिवासी समाज की आबादी सबसे अधिक है। केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश की कैबिनेट में भी आदिवासी नेतृत्व को प्रतिनिधित्व दिया गया है। भाजपा की मूल सोच समाज के सभी वर्गों के बीच अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की है। बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय नायकों के योगदान को समाज के सामने लाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। उनका योगदान इतिहास में दर्ज है। इसी तरह रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए तीन बार उन्हें पराजित किया था। ऐसे महान जनजातीय नायकों के योगदान को याद करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कई स्थानों और संस्थानों के नाम जनजातीय नायकों के नाम पर रखे हैं। सरकार ने आदिवासी समाज के अधिकारों को मजबूत करने के लिए पेसा कानून भी बनाया है।कांग्रेस बताए, आदिवासी समाज के लिए क्या कियामुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा की सोच में फर्क है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसने आदिवासी समाज के लिए क्या काम किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए संगठन और सरकार मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे।जबलपुर,धार और खंडवा में आयोजनभाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी समाज के समग्र विकास और जनजातीय नायकों के सम्मान को केंद्र में रखा जाएगा। हर जिले में रैलियां निकाली जाएंगी। चौराहों और भवनों के नाम आदिवासी जननायकों के नाम पर रखे जाएंगे। दीप प्रज्ज्वलन और जनजातीय चौपाल के कार्यक्रम भी होंगे।उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 15 नवंबर को धार में रोड शो सहित विभिन्न आयोजन होंगे। वहीं 16 नवंबर को खंडवा में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।