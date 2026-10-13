भोपाल: दवा खाते ही बिगड़ी तबीयत, 20 सेकंड में कुर्सी से गिरा युवक की डेढ़ मिनट में मौत, मचा हड़कंप

विज्ञापन

दोस्त के साथ शॉपिंग करने निकले 40 वर्षीय युवक की अचानक मौत से बाजार में हड़कंप मच गया। सोमवार रात लक्ष्मी टॉकीज के पास एक कपड़े की दुकान पर दोस्त को कपड़े दिलाने पहुंचे शैलेंद्र मालवीय को अचानक बेचैनी होने लगी। वह दुकान में रखी कुर्सी पर बैठा और एक टैबलेट खाने के बाद पानी पिया। इसके महज 20 सेकंड बाद वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि करीब डेढ़ मिनट के भीतर उसकी मौत हो गई।