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छठ पूजा के दौरान दो लोगों के बीच हो रहे विवाद का मोबाइल से वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। रिकॉर्डिंग से नाराज दो युवकों ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू के वार से युवक की पीठ पर गहरा घाव हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना हबीबगंज थाना क्षेत्र के पांच नंबर तालाब की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।