राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के पूर्व मल्टी पर्पज वर्करों को संविदा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर भर्ती में 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने के फैसले को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के नियमों और अंकों के निर्धारण में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसकी जानकारी भर्ती विज्ञापन में अभ्यर्थियों को नहीं दी गई हो।

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