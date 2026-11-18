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7 नवंबर 2026 को एनईएफटी के जरिए इतनी बड़ी राशि खाते में जमा होने का मैसेज मिला तो एडवोकेट बागड़िया भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई और हरदा एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क कर भुगतान में हुई इस बड़ी गलती की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने अपनी चूक स्वीकार करते हुए उनसे राशि वापस लौटाने का आग्रह किया। इसके बाद एडवोकेट बागड़िया ने 9 नवंबर को पूरी की पूरी रकम एनएचएआई को सकुशल वापस कर दी।गौरतलब है कि एनएचएआई ने हाईकोर्ट में अपने मामलों की कानूनी पैरवी के लिए अजय बागड़िया को सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। ऐसे में विभाग की ओर से उनके निजी खाते में इतनी बड़ी सरकारी रकम पहुंच जाना भुगतान प्रक्रिया और वित्तीय सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।एनएचएआई में किसी भी विकास प्रोजेक्ट का भुगतान तयशुदा प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद संबंधित प्रोजेक्ट अधिकारी उसका स्थलीय निरीक्षण करता है। इसके बाद तय मानकों के अनुरूप कार्य होने की रिपोर्ट तैयार करके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेजी जाती है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फाइल फाइनेंस सेक्शन में पहुंचती है। फाइनेंस सेक्शन में भुगतान के लिए नोटशीट तैयार की जाती है और ठेकेदार के अधिकृत बैंक खाते का कड़ाई से सत्यापन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बैंक खाते के विवरण का क्रॉस चेक करते हैं। यह पूरी भुगतान प्रक्रिया लगभग छह से सात अलग-अलग अधिकारी और कर्मचारियों के स्तर से गुजरती है। इसके बावजूद 34 करोड़ रुपए से अधिक की जनता की गाढ़ी कमाई गलत खाते में पहुंच जाना विभागीय जांच और भुगतान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है।हरदा में एनएचएआई का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है, जिसका निर्माण ठेका हैदराबाद की एक फर्म को मिला हुआ है। इसी प्रोजेक्ट के देयकों के भुगतान के रूप में 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपए फर्म के अधिकृत बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने थे। परंतु भुगतान प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज होने के कारण पूरी राशि सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया के बैंक खाते में चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि विभागीय अधिकारियों को अपनी गलती का आभास होने से पहले ही एडवोकेट बागड़िया ने खुद आगे आकर पूरी ईमानदारी का परिचय दिया और विभाग से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मात्र 2 दिन के भीतर पूरी राशि विभाग के खाते में वापस जमा करा दी। अब इस पूरी घटना ने एनएचएआई की वित्तीय भुगतान प्रणाली, बैंक खाता सत्यापन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।