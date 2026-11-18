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जिले के बुधनी नगर में बुधवार सुबह ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। वार्ड नंबर 12 स्थित एक मकान में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई। घर में सो रहे पति-पत्नी और उनके 24 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह तीनों के शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर के भीतर तीन जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं और बाहर लोगों की भीड़ इस खौफनाक वारदात को लेकर स्तब्ध थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हत्या मंगलवार रात होने की आशंका है। मृतकों के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं।