ट्रिपल मर्डर से दहला सीहोर: एक ही घर में तीन कत्ल, घर में सो रहे पति-पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2026 11:29 AM IST
सार
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में बुधवार सुबह एक घर से पति-पत्नी और उनके 24 वर्षीय बेटे के शव मिले। तीनों की सिर पर चोट के निशान के साथ हत्या की आशंका है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
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विस्तार
जिले के बुधनी नगर में बुधवार सुबह ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। वार्ड नंबर 12 स्थित एक मकान में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई। घर में सो रहे पति-पत्नी और उनके 24 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। सुबह तीनों के शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर के भीतर तीन जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं और बाहर लोगों की भीड़ इस खौफनाक वारदात को लेकर स्तब्ध थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हत्या मंगलवार रात होने की आशंका है। मृतकों के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं।
एक ही घर में तीन कत्ल, सुबह खुला खौफनाक राज
जानकारी के अनुसार, बुधनी के वार्ड नंबर 12 में राकेश मीणा (45), उनकी पत्नी राधा मीणा (40) और बेटा अश्विन मीणा (24) रहते थे। मंगलवार रात परिवार के तीनों सदस्य अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान किसी ने वारदात को अंजाम दिया। बुधवार सुबह घर में कोई हलचल नहीं दिखने और दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद जब अंदर तीनों के शव दिखाई दिए तो इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
मृतकों के सिर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी रवि शर्मा और थाना प्रभारी सुनील ठाकुर पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मकान का बारीकी से निरीक्षण किया और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए। मृतकों के सिर पर चोट के निशान दिखाई देने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, चोट किस हथियार से पहुंचाई गई और हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।
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मृतकों की पहचान, परिजनों से संपर्क की कोशिश
एसडीओपी रवि शर्मा के अनुसार, मृतकों की पहचान राकेश मीणा पिता श्यामलाल मीणा (45), उनकी पत्नी राधा मीणा (40) और बेटे अश्विन मीणा (24) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजन फिलहाल मौके पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है।
हत्या के पीछे कौन? रंजिश या कोई दूसरी साजिश
इस तिहरे हत्याकांड ने पुलिस के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर हमलावर कौन थे? क्या आरोपियों को परिवार के बारे में पहले से जानकारी थी? क्या वारदात के पीछे पुरानी रंजिश है या फिर कोई दूसरा विवाद? फिलहाल हत्या का मकसद स्पष्ट नहीं है। पुलिस हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि, अभी लूट, आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है।
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वार्ड में दहशत, खुलासे का इंतजार
एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या से बुधनी के वार्ड नंबर 12 में दहशत का माहौल है। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं। रात में घर के भीतर हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों के दुस्साहस को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पूरे मामले का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं।
पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, हर पहलू की जांच
फिलहाल पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, आसपास के लोगों से पूछताछ और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच से भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। बुधनी में हुए इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पूरे क्षेत्र की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर किसने एक ही परिवार के तीन लोगों की जिंदगी छीन ली और इस खूनी वारदात के पीछे असली वजह क्या है।
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एक ही घर में तीन कत्ल, सुबह खुला खौफनाक राज
जानकारी के अनुसार, बुधनी के वार्ड नंबर 12 में राकेश मीणा (45), उनकी पत्नी राधा मीणा (40) और बेटा अश्विन मीणा (24) रहते थे। मंगलवार रात परिवार के तीनों सदस्य अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान किसी ने वारदात को अंजाम दिया। बुधवार सुबह घर में कोई हलचल नहीं दिखने और दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद जब अंदर तीनों के शव दिखाई दिए तो इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
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मृतकों के सिर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी रवि शर्मा और थाना प्रभारी सुनील ठाकुर पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मकान का बारीकी से निरीक्षण किया और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाए। मृतकों के सिर पर चोट के निशान दिखाई देने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, चोट किस हथियार से पहुंचाई गई और हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।
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मृतकों की पहचान, परिजनों से संपर्क की कोशिश
एसडीओपी रवि शर्मा के अनुसार, मृतकों की पहचान राकेश मीणा पिता श्यामलाल मीणा (45), उनकी पत्नी राधा मीणा (40) और बेटे अश्विन मीणा (24) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजन फिलहाल मौके पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है।
हत्या के पीछे कौन? रंजिश या कोई दूसरी साजिश
इस तिहरे हत्याकांड ने पुलिस के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर हमलावर कौन थे? क्या आरोपियों को परिवार के बारे में पहले से जानकारी थी? क्या वारदात के पीछे पुरानी रंजिश है या फिर कोई दूसरा विवाद? फिलहाल हत्या का मकसद स्पष्ट नहीं है। पुलिस हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि, अभी लूट, आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण की पुष्टि नहीं हुई है।
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वार्ड में दहशत, खुलासे का इंतजार
एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या से बुधनी के वार्ड नंबर 12 में दहशत का माहौल है। लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं। रात में घर के भीतर हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था और अपराधियों के दुस्साहस को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पूरे मामले का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं।
पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, हर पहलू की जांच
फिलहाल पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, आसपास के लोगों से पूछताछ और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच से भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। बुधनी में हुए इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पूरे क्षेत्र की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर किसने एक ही परिवार के तीन लोगों की जिंदगी छीन ली और इस खूनी वारदात के पीछे असली वजह क्या है।