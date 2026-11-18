मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी को आखिरकार कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा। हत्या के प्रयास के मामले में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के 41वें दिन दिनेश लोधी अदालत पहुंचा, लेकिन इस बार उसे राहत नहीं मिली। लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई और फटकार लगाते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए। दिनेश मंगलवार को कोर्ट पहुंचा था और शाम उसे जेल भेज दिया गया।

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