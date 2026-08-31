Lucknow News: युवक ने किशोरी से किया दुष्कर्म

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पीड़िता के पिता ने बताया कि वह परिवार के साथ रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार को रिश्तेदार के घर गए थे। घर में बेटी अकेले थी। उसी रात लगभग 12 बजे दीवार फांदकर अभिषेक घर में दाखिल हो गया। आरोपी ने दुष्कर्म किया और भाग निकला। इंस्पेक्टर सोबरन सिंह ने बताया कि पीड़ित किशोरी का मेडिकल करवाया गया है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं, जो उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं।

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बख्शी का तालाब। इटौंजा के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी से अभिषेक ने दुष्कर्म किया। घर पहुंचे पिता को घटना जानकारी होने पर उन्होंने इटौंजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।