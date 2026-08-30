Lucknow News: 150 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, तीन घंटे बाद उतरा

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आम्रपाली चौकी प्रभारी राज बहादुर सिंह ने बताया कि एक महिला की शिकायत पर पूछताछ के लिए बुलाए जाने के कारण ओम सिंह टंकी पर चढ़े थे। जब वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए तो पूर्व पार्षद अनुराग पांडेय और मोहल्ले के लोगों को बुलाया गया। उनसे मोबाइल पर बात कर समस्या के समाधान का भरोसा दिया गया। इसके बाद वह नीचे आ गए। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह चौहान ने बताया कि ओम सिंह से बातचीत कर परेशानी की वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। वह मानसिक रूप से बीमार लग रहे हैं।

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राजाजीपुरम। ठाकुरगंज के राधाग्राम निवासी ओम सिंह शनिवार सुबह 10:30 बजे बसंतकुंज योजना में 150 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिये उन्हें समझाकर करीब तीन घंटे में नीचे उतारा।