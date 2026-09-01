घर व शिक्षा से होती है महिला सशक्तीकरण की शुरुआत : राज्यपाल

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आरएसएस के 100 साल और इसमें महिला सहभागिता पर लेखिका डॉ. शोभा विजेंद्र की पुस्तक शतायु संघ और महिला सहभागिता पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि रहीं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव और समाजसेविका निदर्शना गोवानी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्रीय प्रचारिका शशि बघेल ने की। राज्यपाल ने डॉ. शोभा विजेंद्र को बधाई दी। पुस्तक के विषय पर चर्चा करते हुए डॉ. शोभा विजेंद्र ने कहा कि संघ और समिति ज्योमेट्री की समानांतर रेखाओं के समान हैं, जो राष्ट्र निर्माण के बिंदु पर आपस में मिल जाती हैं। आरएसएस के 100 साल और इसमें महिला सहभागिता पर लेखिका डॉ. शोभा विजेंद्र की पुस्तक शतायु संघ और महिला सहभागिता पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि रहीं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव और समाजसेविका निदर्शना गोवानी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्रीय प्रचारिका शशि बघेल ने की। राज्यपाल ने डॉ. शोभा विजेंद्र को बधाई दी। पुस्तक के विषय पर चर्चा करते हुए डॉ. शोभा विजेंद्र ने कहा कि संघ और समिति ज्योमेट्री की समानांतर रेखाओं के समान हैं, जो राष्ट्र निर्माण के बिंदु पर आपस में मिल जाती हैं।

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लखनऊ। महिला सशक्तीकरण की शुरुआत घर और शिक्षा से होती है। बेटियां आज शिक्षा, स्टार्टअप और व्यवसाय समेत विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रही हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही सोच, अवसर और परिवार का सहयोग मिलना जरूरी है। यह बात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में आयोजित शतायु संघ और महिला सहभागिता पुस्तक की परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम में कही।