Lucknow News: स्टार्टअप और उद्यमिता के गुर सीखेंगे बीबीएयू के विद्यार्थी

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लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के विद्यार्थियों को अब स्टार्टअप और उद्यमिता की व्यावहारिक जानकारी दी जा रही है। सोमवार को ‘नवकल्पना’ कार्यक्रम के तहत क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नए विचारों को कारोबार में बदलने के लिए प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी), सांख्यिकी विभाग और सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई) ने मिलकर आयोजित किया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के निर्देशन में विद्यार्थियों को इन्क्यूबेशन यूनिट की कार्यप्रणाली समझाई गई। नवकल्पना की इन्क्यूबेटर प्रबंधक मधुलिका ने विद्यार्थियों को नए अवसरों की पहचान करने और विचारों को व्यावहारिक स्टार्टअप में बदलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान नवकल्पना के सलाहकार प्रो. मनोज जोशी, आईआईसी एवं सीआईआईई के अध्यक्ष प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा, इन्क्यूबेटर प्रबंधक मधुलिका और कार्यक्रम संयोजक डॉ. राहुल वार्ष्णेय आदि उपस्थित रहे।