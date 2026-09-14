Lucknow News: सरसवां मे लगा आपका विधायक आपके द्वार शिविर, आईं 29 शिकायतें

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शिविर में राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, नाली निर्माण, सोलर लाइट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर लोग आए थे। शिविर में 70 वर्ष की आयु के दो बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं को नियमित रूप से सुनना और समाधान तक पहुंचाना है। अभियान का उद्देश्य भी यही है। इससे पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। इस दौरान 192वें बॉयज यूथ क्लब और 132वें गर्ल्स यूथ क्लब का गठन भी किया गया। बॉयज क्लब को क्रिकेट और वॉलीबॉल किट, गर्ल्स क्लब को कैरम, बैडमिंटन और वॉलीबॉल किट दी गई। मेधावी परी यादव, सलोनी कुमारी, अभिनव गुप्ता और प्रज्ञा पांडेय को साइकिलें वितरित की गईं।

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लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह का ''आपका विधायक, आपके द्वार'' अभियान 184वें सप्ताह में सरसवां गांव पहुंचा। शिविर में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के 29 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान 85 लोगों के आंखों की जांच की गई, जिसमें से 78 जरूरतमंद बुजुर्गों को चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।