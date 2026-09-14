Lucknow News: प्रो. मुकुल श्रीवास्तव बने स्टार्टअप समिति के अध्यक्ष

विज्ञापन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की नई स्टार्टअप नीति-2026 के तहत विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रो. मुकुल श्रीवास्तव को ‘मीडिया, शिक्षा और सामाजिक प्रभाव’ क्षेत्र की स्टार्टअप समीक्षा विशेषज्ञ समिति (एसआरसीई) का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सात सेक्टर-विशिष्ट विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया।