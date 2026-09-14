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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Vighnaharta to be installed today, pandals decked out to welcome Him

Lucknow News: आज विराजेंगे विघ्नहर्ता, स्वागत में सजे पंडाल

Mon, 14 Sep 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:51 AM IST
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Vighnaharta to be installed today, pandals decked out to welcome Him
जानकारी देते गणेश प्राकट्य कमेटी के पदा​धिकारी व गणपति की प्रतिमा खरीदकर घर ले जाते श्रद्धालु।
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लखनऊ। गणेश चतुर्थी पर सोमवार से राजधानी गणेशोत्सव के रंग में रंग जाएगी। झूलेलाल वाटिका में मनौतियों के राजा, पत्रकारपुरम में मंदिर शैली के पंडाल में गणपति और निशातगंज के पेपरमिल में लखनऊ के महाराजा विराजेंगे। 14 से 25 सितंबर तक शहर में जगह-जगह आयोजन होंगे। पंडालों और गणेश प्रतिमाओं की अलग-अलग थीम आकर्षण का केंद्र बनी हैं।

सिद्धिविनायक से स्वामीनारायण मंदिर तक थीम
झूलेलाल वाटिका में 13 हजार वर्गफुट में करीब 80 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया गया है। गणेश प्राकट्य कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि सोमवार सुबह करीब नौ बजे बप्पा विराजेंगे। यह 21वां गणेश प्राकट्य महोत्सव है। यहां मुंबई के सिद्धिविनायक से प्रेरित मनौतियों के राजा की प्रतिमा स्थापित होगी। अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल के मुताबिक, कोलकाता के करीब 60 कारीगरों ने पंडाल तैयार किया है। इसकी थीम न्यू जर्सी के स्वामीनारायण मंदिर पर आधारित है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और 60 महिला-पुरुष बाउंसर तैनात रहेंगे।
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हर इलाके में अलग आकर्षण
पत्रकारपुरम में मंदिर शैली का पंडाल तैयार है। पेपरमिल में स्वर्ण कलशों के बीच लखनऊ के महाराजा विराजेंगे। आयोजक रोहित रायजादा ने बताया कि यहां डांडिया, कथक और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी। ऐशबाग, गणेशगंज-रानीगंज और आलमबाग में भी सजावट पूरी हो चुकी है।
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मिट्टी के गणपति दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश

बाजारों में पारंपरिक प्रतिमाओं के साथ बाल गणेश, कान्हा रूप और संगीत से जुड़े गणेश की प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। कहीं बप्पा के हाथ में बांसुरी है तो कहीं वीणा। कई मूर्तिकारों ने मिट्टी और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से प्रतिमाएं तैयार की हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहीं हैं।
गणेशोत्सव की धूम
एकता वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से रविवार को गांधी भवन में गणेशोत्सव की धूम रही। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर सुषमा खर्कवाल, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, महानगर अध्यक्ष सुरेश छबलानी और भाजपा महामंत्री राजीव मिश्रा ने किया।

कुदरत में दिखे गणपति के अनोखे रूप
हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर भगवान गणेश के प्राकृतिक रूपों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से 17 सितंबर तक आयोजित द नेचुरल फॉर्म्स ऑफ गणेशा प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने किया। फोटोग्राफर पुनीत कात्यायन की 20 तस्वीरों में पेड़ों की छाल, तनों, पत्थरों पर उभरी गणेश आकृतियां दिखाई गई हैं।

जानकारी देते गणेश प्राकट्य कमेटी के पदाधिकारी व गणपति की प्रतिमा खरीदकर घर ले जाते श्रद्धालु।

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