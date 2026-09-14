Lucknow News: आज विराजेंगे विघ्नहर्ता, स्वागत में सजे पंडाल

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लखनऊ। गणेश चतुर्थी पर सोमवार से राजधानी गणेशोत्सव के रंग में रंग जाएगी। झूलेलाल वाटिका में मनौतियों के राजा, पत्रकारपुरम में मंदिर शैली के पंडाल में गणपति और निशातगंज के पेपरमिल में लखनऊ के महाराजा विराजेंगे। 14 से 25 सितंबर तक शहर में जगह-जगह आयोजन होंगे। पंडालों और गणेश प्रतिमाओं की अलग-अलग थीम आकर्षण का केंद्र बनी हैं।झूलेलाल वाटिका में 13 हजार वर्गफुट में करीब 80 फीट ऊंचा पंडाल तैयार किया गया है। गणेश प्राकट्य कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि सोमवार सुबह करीब नौ बजे बप्पा विराजेंगे। यह 21वां गणेश प्राकट्य महोत्सव है। यहां मुंबई के सिद्धिविनायक से प्रेरित मनौतियों के राजा की प्रतिमा स्थापित होगी। अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल के मुताबिक, कोलकाता के करीब 60 कारीगरों ने पंडाल तैयार किया है। इसकी थीम न्यू जर्सी के स्वामीनारायण मंदिर पर आधारित है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और 60 महिला-पुरुष बाउंसर तैनात रहेंगे।पत्रकारपुरम में मंदिर शैली का पंडाल तैयार है। पेपरमिल में स्वर्ण कलशों के बीच लखनऊ के महाराजा विराजेंगे। आयोजक रोहित रायजादा ने बताया कि यहां डांडिया, कथक और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी। ऐशबाग, गणेशगंज-रानीगंज और आलमबाग में भी सजावट पूरी हो चुकी है।बाजारों में पारंपरिक प्रतिमाओं के साथ बाल गणेश, कान्हा रूप और संगीत से जुड़े गणेश की प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। कहीं बप्पा के हाथ में बांसुरी है तो कहीं वीणा। कई मूर्तिकारों ने मिट्टी और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से प्रतिमाएं तैयार की हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहीं हैं।एकता वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से रविवार को गांधी भवन में गणेशोत्सव की धूम रही। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर सुषमा खर्कवाल, पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, महानगर अध्यक्ष सुरेश छबलानी और भाजपा महामंत्री राजीव मिश्रा ने किया।हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर भगवान गणेश के प्राकृतिक रूपों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से 17 सितंबर तक आयोजित द नेचुरल फॉर्म्स ऑफ गणेशा प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने किया। फोटोग्राफर पुनीत कात्यायन की 20 तस्वीरों में पेड़ों की छाल, तनों, पत्थरों पर उभरी गणेश आकृतियां दिखाई गई हैं।