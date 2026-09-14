Lucknow News: जैन मंदिर में तीर्थंकरों के चरण स्थापित

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लखनऊ। आशियाना जैन मंदिर में रविवार को श्री विहसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के चरणों की स्थापना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के अभिषेक, शांतिधारा और पूजा-अर्चना से हुई। इसके बाद कल्याण मंदिर विधान कराया गया। प्रतिष्ठाचार्य राजीव जैन सिधौली और सह प्रतिष्ठाचार्य प्रिंस जैन ने मंत्रोच्चारण के साथ विधान संपन्न कराया। इसके बाद विहसंत सागर जी महाराज ने प्रवचन दिए। फिर चरण शुद्धि और स्थापना की गई। कार्यक्रम में जेडी जैन परिवार, बंटी जैन, विशाल जैन, राजू जैन, अभिषेक जैन और आदित्य जैन समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।