Lucknow News: पिता की डांट से नाराज युवक ने दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 02 Sep 2026 01:57 AM IST
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सरोजनीनगर। बिजनौर के सरवननगर निवासी अर्पित यादव (18) ने पिता की डांट से नाराज होकर फंदा लगाकर जान दे दी। अर्पित के पिता पवन यादव के अनुसार, अर्पित कक्षा नौ का छात्र था। मंगलवार सुबह वह उनसे शराब के लिए रुपये मांग रहा था। इस पर उन्होंने उसे डांटकर भगा दिया। इससे नाराज होकर अर्पित ने सरवननगर मैदान के पास स्थित नीम के पेड़ से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फंदा लगा लिया। इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पिता की डांट से नाराज होकर अर्पित ने आत्मघाती कदम उठा लिया।
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