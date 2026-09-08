यूपी: 11 साल से मरीज की छाती में फंसी थी ड्रिल बिट, डॉक्टर भी हैरान; 45 मिनट की सर्जरी में मिली राहत

मरीज के साथ कब क्या हुआ

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। हादसे में उसकी दाहिनी बांह की हड्डी (ह्यूमरस) टूट गई थी, जिसका इलाज वर्ष 2015 में किया गया था। लोहिया संस्थान प्लेटिंग के साथ इलाज किया गया। लेकिन 2018 में मरीज़ ज़मीन पर गिर गया, जिससे दाहिने हाथ में फिर से दर्द और विकृति (टेढ़ापन) आ गई। मरीज फिर लखनऊ के लोहिया अस्पताल गया। जहां 2018 में प्लेट हटा दी गई और नेलिंग की गई।



इसके बाद 2023 में एक बार फिर मरीज़ ज़मीन पर गिर गया, जिससे दाहिने हाथ में दोबारा दर्द और विकृति हुई। वर्ष 2023 में नेलिंग हटा दी गई और फिर से नेलिंग करके इलाज किया गया। 2025 में मरीज के घाव से मवाद निकलने लगा और फरवरी 2026 में नेलिंग हटा दी गई। जहां प्लेटिंग के साथ बोन ग्राफ्टिंग करके उसका इलाज किया गया।

इस टीम ने किया ऑपरेशन

इस जटिल सर्जरी को करने वाली टीम में मुख्य रूप से प्रो. अमित कुमार सिंह (ट्रॉमा सर्जरी), डॉ. अमित कुमार (एडिशनल प्रोफेसर, ऑर्थोपेडिक्स), डॉ. आदित्य एवं डॉ. वरुण गुप्ता (सीनियर रेजिडेंट, ट्रॉमा सर्जरी), डॉ. वंश (एडिशनल प्रोफेसर, एनेस्थीसिया) शामिल रहे।

