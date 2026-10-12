सशक्त नारी, समृद्ध यूपी का संकल्प: योगी बोले-नारी सुरक्षा के सवालों से घिरा प्रदेश अब बना सामर्थ्य की नई पहचान

विज्ञापन

मिशन शक्ति के पांच चरणों से मजबूत हुआ सुरक्षा तंत्र

विज्ञापन

विज्ञापन

महिला पुलिस कार्यबल 44 हजार के पार

'सशक्त नारी, समृद्ध उत्तर प्रदेश' का संकल्प

सीएम ने 'एक्स' पर पोस्ट करके कहा कि वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर सवालों से घिरा रहने वाला उत्तर प्रदेश आज नारी सुरक्षा और सामर्थ्य की नई पहचान बना है। बीते 9.5 वर्षों में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, तकनीक आधारित निगरानी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जन-जागरुकता अभियानों ने महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।सीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति के पांच चरणों, सेफ सिटी परियोजना, मिशन शक्ति केंद्रों और महिला बीट पुलिसिंग जैसी पहलों से महिला सुरक्षा तंत्र को व्यापक और मजबूत आधार मिला है। इन प्रयासों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के साथ उन्हें जागरूक और सशक्त बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।सीएम ने प्रदेश पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी रेखांकित किया। कहा कि 20 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस कार्यबल की संख्या 10 हजार से बढ़कर 44 हजार से अधिक हो गई है।उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ महिला पीएसी बटालियनों के गठन का भी जिक्र किया। बताया कि लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर तीन महिला पीएसी बटालियनों का गठन किया गया है।सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा से नारी सशक्तीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। विश्वास जताया कि डबल इंजन सरकार के प्रयास 'सशक्त नारी, समृद्ध उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करने में सहायक होंगे। महिला सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तीकरण से जुड़ी पहल प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा हैं।