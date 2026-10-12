सशक्त नारी, समृद्ध यूपी का संकल्प: योगी बोले-नारी सुरक्षा के सवालों से घिरा प्रदेश अब बना सामर्थ्य की नई पहचान
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 10:44 AM IST
सार
सीएम योगी ने नवरात्र के दूसरे दिन'सशक्त नारी, समृद्ध उत्तर प्रदेश' का संकल्प दोहराया। कहा, कभी नारी सुरक्षा के सवालों से घिरा यूपी, अब सामर्थ्य की नई पहचान बना है। आगे पढ़ें विस्तार से...
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विस्तार
शारदीय नवरात्र की द्वितीया पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना के महत्व का उल्लेख करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को तप, त्याग और संकल्प का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मां ब्रह्मचारिणी के तप और संकल्प से सिद्धि का मंत्र सिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।
सीएम ने 'एक्स' पर पोस्ट करके कहा कि वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर सवालों से घिरा रहने वाला उत्तर प्रदेश आज नारी सुरक्षा और सामर्थ्य की नई पहचान बना है। बीते 9.5 वर्षों में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, तकनीक आधारित निगरानी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जन-जागरुकता अभियानों ने महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ महिला पीएसी बटालियनों के गठन का भी जिक्र किया। बताया कि लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर तीन महिला पीएसी बटालियनों का गठन किया गया है।
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सीएम ने 'एक्स' पर पोस्ट करके कहा कि वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर सवालों से घिरा रहने वाला उत्तर प्रदेश आज नारी सुरक्षा और सामर्थ्य की नई पहचान बना है। बीते 9.5 वर्षों में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, तकनीक आधारित निगरानी, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जन-जागरुकता अभियानों ने महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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मिशन शक्ति के पांच चरणों से मजबूत हुआ सुरक्षा तंत्रसीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति के पांच चरणों, सेफ सिटी परियोजना, मिशन शक्ति केंद्रों और महिला बीट पुलिसिंग जैसी पहलों से महिला सुरक्षा तंत्र को व्यापक और मजबूत आधार मिला है। इन प्रयासों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के साथ उन्हें जागरूक और सशक्त बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
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महिला पुलिस कार्यबल 44 हजार के पारसीएम ने प्रदेश पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी रेखांकित किया। कहा कि 20 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस कार्यबल की संख्या 10 हजार से बढ़कर 44 हजार से अधिक हो गई है।
उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ महिला पीएसी बटालियनों के गठन का भी जिक्र किया। बताया कि लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी और बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर तीन महिला पीएसी बटालियनों का गठन किया गया है।