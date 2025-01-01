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निम्रत ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वह यह नहीं कह सकतीं कि सोशल मीडिया का दबाव किस पर पड़ता है लेकिन उनके हिसाब से ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया की हाइप देखकर लोग सोचते हैं कि उन्हें यह फिल्म नहीं देखनी है जबकि बहुत सारे लोगों की तारीफ सुनकर वे फिल्म देखने पहुंचते हैं और उन्हें समझ आता है कि फिल्म तो अच्छी है। इसलिए सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।अपनी पसंद से फैसले लें महिलाएंअपने किरदारों के माध्यम से सशक्त महिला की छवि बनाने वाली निम्रत ने असल जिंदगी में महिला सशक्तीकरण की पहचान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब कोई लड़की या महिला अपने आसपास के लोगों की सोच और सदियों से चली आ रही रूढ़ियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के अपनी पसंद से फैसले लेती है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है, तो वही सशक्त है। आज हर महिला अपने आप में मजबूत है। जरूरत सिर्फ अपने भीतर झांककर अपनी ताकत पहचानने की है। किसी भी काम को अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हर चीज में उलझने के बजाय खुद पर फोकस करें और अपनी पहचान बनाएं।लखनऊ का खानपान भी है पसंदलखनऊ की इमारतों, खानपान और तहजीब की तारीफ करते हुए निम्रत ने कहा कि एक पंजाबी होने के नाते यहां का खाना हमेशा उनके दिमाग में रहता है। शुक्ला की चाट और शर्मा की चाय उन्हें हर मौसम में पसंद आती है लेकिन सर्दियों में यहां के खानपान का स्वाद अलग ही होता है।