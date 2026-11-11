Lucknow News: मंदिरों में छप्पन भोग की सजीं थालियां

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25 हजार से अधिक भक्तों ने ग्रहण किया प्रसादबीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। बाबा श्याम के दर्शन और अन्नकूट प्रसाद के लिए भक्तों की कतारें लगी रहीं। मंदिर में 25 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महामंत्री रुपेश अग्रवाल ने बताया कि आयोजन की तैयारियां एक सप्ताह पहले से चल रही थीं। बाबा श्याम को कढ़ी-चावल, मौसमी सब्जी, बाजरे की खिचड़ी, खड़ी मूंग, खीर और मालपुआ सहित विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया गया। अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने बताया कि भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलने का संकल्पराजाजीपुरम स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज में महाराजा अग्रसेन सभा की ओर से अन्नकूट समारोह आयोजित किया गया। भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाकर पूजा की गई और अग्रवंश अग्रवाल समाज के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सभा के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, मंत्री अनिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संजय बंसल और अन्य पदाधिकारियों ने महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।56 प्रकार की सब्जियों का लगाया भोगडालीगंज स्थित श्री माधव मंदिर में भगवान को 56 प्रकार की मौसमी सब्जियों के साथ पूड़ी, कढ़ी-चावल, हलुआ और खीर का महाभोग अर्पित किया गया। पुजारी लालता ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा और आरती की। इसके बाद भक्तों में प्रसाद बांटा गया। कमेटी अध्यक्ष बिहारी लाल साहू और महामंत्री गोविंद साहू ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत हरिनाम संकीर्तन से हुई। माया आनंद, कंचन साहू, अनिता साहू, अनुपमा और कविता साहू ने बाल गोपाल के भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।