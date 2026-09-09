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Lucknow News: कटाई के समय श्रमिक पर गिरी डाल, दबकर मौत

Wed, 09 Sep 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 09 Sep 2026 02:21 AM IST
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Worker crushed to death after branch falls on him during felling
अनूप की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल।
लखनऊ। काकोरी के दोना गांव के पास मंगलवार शाम चार बजे आम के पेड़ की कटाई के दौरान भारी डाल गिरने से शाहपुर गांव निवासी श्रमिक अनूप कुमार रावत (30) की मौत हो गई। परिजनों ने काम करा रहे पांच ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
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इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, बताया जा रहा है कि एलडीए की वरुण विहार योजना के तहत जलियामऊ और नकटौरा के बीच सड़क निर्माण का काम प्रस्तावित है। इसके दायरे में आने वाली बाग में पेड़ों की कटान की जा रही थी। अनूप के भाई नंदन रावत ने बताया कि मंगलवार सुबह गांव से 30 से अधिक मजदूर आम के बाग में काम करने गए थे। आरोप है कि काम करा रहे पांच ठेकेदारों की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। एसीपी शकील अहमद ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अनूप के परिवार में पत्नी रेखा और इकलौता बेटा कार्तिक हैं। अनूप के भाई नंदन का दावा है कि बाग में करीब 12 हरे पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने अन्य कार्यों में भी अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है।

अनूप की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल।

अनूप की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल।

अनूप की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल।

अनूप की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल।

अनूप की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल।

अनूप की मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर हुआ बुरा हाल।

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