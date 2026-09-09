Lucknow News: कटाई के समय श्रमिक पर गिरी डाल, दबकर मौत

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, बताया जा रहा है कि एलडीए की वरुण विहार योजना के तहत जलियामऊ और नकटौरा के बीच सड़क निर्माण का काम प्रस्तावित है। इसके दायरे में आने वाली बाग में पेड़ों की कटान की जा रही थी। अनूप के भाई नंदन रावत ने बताया कि मंगलवार सुबह गांव से 30 से अधिक मजदूर आम के बाग में काम करने गए थे। आरोप है कि काम करा रहे पांच ठेकेदारों की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। एसीपी शकील अहमद ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अनूप के परिवार में पत्नी रेखा और इकलौता बेटा कार्तिक हैं। अनूप के भाई नंदन का दावा है कि बाग में करीब 12 हरे पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने अन्य कार्यों में भी अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है।