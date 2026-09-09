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Lucknow News: बैंककर्मियों ने काला बैज लगाकर किया प्रदर्शन, उठाई ये मांग

Wed, 09 Sep 2026 02:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:17 AM IST
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Bank employees staged a protest wearing black badges and raised this demand.
प्रदर्शन करते बैंककर्मी।
लखनऊ। पांच दिवसीय बैंकिंग, भेदभाव रहित पीएलआई योजना लागू करने और अन्य लंबित मांगों के निस्तारण के लिए बैंक कर्मियों ने मंगलवार को काला बैज लगाकर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि इन मांगों को बैंककर्मी 27 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन, 30 को एक्स पर अभियान और तीन सितंबर को पोस्टर अभियान चला चुके हैं।
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यूनाइटेड फोरम के विभिन्न घटकों के वरिष्ठ नेताओं वाईके अरोड़ा, दिनेश कुमार सिंह, एसके संगतानी, लक्ष्मण सिंह, वीके माथुर, संदीप सिंह, अशोक अग्रवाल, सचिन केशरवानी ने कहा कि जब तक सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं कर देती, संघर्ष जारी रहेगा। मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि 11 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मी देशव्यापी हड़ताल करेंगे।

प्रदर्शन करते बैंककर्मी।

प्रदर्शन करते बैंककर्मी।

प्रदर्शन करते बैंककर्मी।

प्रदर्शन करते बैंककर्मी।

प्रदर्शन करते बैंककर्मी।

प्रदर्शन करते बैंककर्मी।

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