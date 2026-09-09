Lucknow News: रामकी के कर्मचारियों ने काम बंद कर किया प्रदर्शन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:19 AM IST
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लखनऊ। फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड में काम करने वाली निजी कंपनी के कर्मचारियों ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।आरोप लगाया कि लखनऊ स्वच्छता अभियान (रामकी) कंपनी उत्पीड़न कर रही है और कम वेतन दे रही है।
कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी पर्याप्त संसाधन नहीं देती। ट्रैक्टर, ट्रॉली और लोडर जैसी मशीनों के लिए चालक नहीं हैं। इसके बावजूद उनसे काम कराया जाता है और समय पर वेतन भी नहीं मिलता। कर्मचारी रेशमा ने बताया कि वह सुबह चार बजे अंगूठा लगाती हैं, मगर जाने का समय तय नहीं है। दो महीने तक वेतन नहीं मिलता, जिससे परेशानी होती है। कर्मचारी अर्जुन ने कहा कि कंपनी कम कर्मचारी लगाती है और हर कर्मचारी से 2-3 हजार रुपये की वसूली का दबाव बनाती है। धमकी देती है कि पैसा न देने पर उन्हें हटा दिया जाएगा।
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कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी पर्याप्त संसाधन नहीं देती। ट्रैक्टर, ट्रॉली और लोडर जैसी मशीनों के लिए चालक नहीं हैं। इसके बावजूद उनसे काम कराया जाता है और समय पर वेतन भी नहीं मिलता। कर्मचारी रेशमा ने बताया कि वह सुबह चार बजे अंगूठा लगाती हैं, मगर जाने का समय तय नहीं है। दो महीने तक वेतन नहीं मिलता, जिससे परेशानी होती है। कर्मचारी अर्जुन ने कहा कि कंपनी कम कर्मचारी लगाती है और हर कर्मचारी से 2-3 हजार रुपये की वसूली का दबाव बनाती है। धमकी देती है कि पैसा न देने पर उन्हें हटा दिया जाएगा।
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