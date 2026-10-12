Lucknow News: महिलाओं ने तय किए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य

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लखनऊ। डुडौली में रविवार को मिट्टी (एमआईटीटीआई) ट्रस्ट की ओर से महिलाओं और किशोरियों के साथ सशक्तीकरण बैठक आयोजित की गई। इसमें मिट्टी, महिला, मन और कला से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने इस महीने के लिए अपने लक्ष्य तय किए। किसी ने हुनर सीखने, किसी ने बच्चों की पढ़ाई तो किसी ने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकल्प लिया। संस्था का उद्देश्य प्रशिक्षण, आत्मविश्वास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।