Lucknow News: अगले सत्र के लिए महिला क्रिकेटरों ने कसी कमर

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शिविर के दौरान टीम की मुख्य कोच भावना सिंह तोमर के निर्देशन में खिलाड़ियों ने फिटनेस पर ध्यान दिया। इनमें लखनऊ की नौ खिलाड़ी शामिल थीं। इन खिलाड़ियों में अरोमा त्यागी, अंशू तिवारी, शशि बालन, आयुषी श्रीवास्तव, सोनाली सिंह, शिल्पी यादव, चांदनी शर्मा, काजल टमटा और संध्या क्षेत्री थीं। यूपी की शक्ति एवं कंडीशनिंग कोच शिवप्रिया पांडेय और लक्ष्मी राठौर ने भी प्रशिक्षण दिया। प्रबंधक साइमा अली ने भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया। मुख्य कोच भावना सिंह तोमर ने कैंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तर पर आयोजित ट्रायल के बाद 35 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया था।यूपी का नया सत्र 26 अक्तूबर को वीमेंस टी-20 क्रिकेट चैंपियंस के साथ शुरू होगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाना था। भावना सिंह तोमर ने बताया कि इसके बाद दो और शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन आगामी शिविरों के माध्यम से अंतिम टीम का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया खिलाड़ियों को आगामी सत्र के लिए पूरी तरह तैयार करेगी।शिविर में अर्चना देवी, तृप्ति सिंह, बबिता यादव, एकता सिंह, नीशू चौधरी, श्वेता वर्मा, कल्पना, मनीषा चौधरी, मीनू यादव, शुभ चौधरी, निशी कश्यप, सिद्धि सिंह, श्रृद्धा तिवारी, शोभा देवी, करिश्मा सिंह, सारिका सिंह और डिंपी बघेल समेत अन्य खिलाड़ी भी शामिल रहीं।