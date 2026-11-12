ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन का क्या होगा असर: भाजपा को फायदा या सपा के पीडीए में लगेगी सेंध! समझें पूरा गणित

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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर इस मोर्चे का एलान किया है। यही नहीं चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। दोनों नेताओं ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। विज्ञापन



मोर्चा के एलान के बाद अब राजधानी लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में 26 नवंबर को प्रस्तावित रैली के जरिये गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक समीकरण है। ओवैसी की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित, वंचित और युवा वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। विज्ञापन



ऐसे में दोनों का साथ आना यूपी के उस चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है, जिसमें मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है। हालांकि, इस गठबंधन का असर केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी के लिए इसके अलग-अलग राजनीतिक मायने हैं। असली सवाल यह है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और उन्हें वोट में बदलने में कितना सफल होता है? मोर्चा के एलान के बाद अब राजधानी लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में 26 नवंबर को प्रस्तावित रैली के जरिये गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक समीकरण है। ओवैसी की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित, वंचित और युवा वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं।ऐसे में दोनों का साथ आना यूपी के उस चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है, जिसमें मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है। हालांकि, इस गठबंधन का असर केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी के लिए इसके अलग-अलग राजनीतिक मायने हैं। असली सवाल यह है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और उन्हें वोट में बदलने में कितना सफल होता है? विज्ञापन विज्ञापन

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सपा के पीडीए के सामने नई चुनौती समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के सामाजिक समीकरण को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को इसका राजनीतिक लाभ भी मिला था। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन सपा के सामने नई चुनौती पेश कर सकता है।



ओवैसी लंबे समय से मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों के अधिकार, सामाजिक न्याय और संविधान के सवालों पर अपनी राजनीति करते हैं। दोनों नेताओं का साझा मंच तैयार होना सपा के उस वोट आधार में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, जिसे वह भाजपा के खिलाफ व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में पेश करती रही है।



खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, तराई और कुछ मध्य यूपी की सीटों पर इस गठबंधन की गतिविधियों पर नजर रहेगी। इन क्षेत्रों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी कई सीटों पर चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है।



हालांकि, मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक राजनीतिक खेमे का स्थायी समर्थक मान लेना जल्दबाजी होगी। स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, प्रत्याशी की छवि और भाजपा के खिलाफ जीतने की संभावना जैसे कारक भी मतदान को प्रभावित करेंगे।



भाजपा के लिए राहत या नई चुनौती? भाजपा की बात करें तो 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का असर भाजपा पर दो तरह से पड़ सकता है। पहली स्थिति में यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को सपा से अलग करने में सफल रहता है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा भाजपा के लिए कुछ सीटों पर फायदेमंद हो सकता है।



उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में कई सीटों पर जीत-हार का अंतर काफी कम रहता है। ऐसे में किसी तीसरे दल को मिलने वाला वोट भी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। यदि सपा के परंपरागत समर्थन आधार में विभाजन होता है तो भाजपा को इसका लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।



वहीं तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यदि ओवैसी और चंद्रशेखर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मजबूत संगठन खड़ा कर लेते हैं और भाजपा के खिलाफ असंतुष्ट मतदाताओं को आकर्षित करते हैं तो वे भाजपा के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। विशेषकर दलित युवाओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच राजनीतिक लामबंदी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है।



भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि वह अपने गैर-यादव पिछड़ा, दलित और अन्य सामाजिक वर्गों के समर्थन को किस तरह बनाए रखती है। नए मोर्चे की राजनीति यदि सामाजिक न्याय, रोजगार, संविधान और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहती है तो सत्तारूढ़ दल को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

