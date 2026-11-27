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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल लखनऊ के मौसम और तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 1.1 डिग्री की गिरावट के साथ 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री की हल्की बढ़त के साथ 12.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

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लखनऊ। पछुआ के असर से राजधानी में सुबह और शाम को गलन बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को रात का पारा 12 डिग्री पर आ गया। दिन में धूप की तपिश कम रही और तापमान में हल्की गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से हवा का रुख पुरवा हो जाएगा। इसके प्रभाव से लखनऊ में कोहरे का असर बढ़ सकता है। इससे पहले शुक्रवार को सुबह हल्का कोहरा रह सकता है।