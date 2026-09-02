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Lucknow News: झमाझम बारिश के साथ सितंबर का स्वागत

Wed, 02 Sep 2026 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:04 AM IST
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Welcoming September with heavy rain
राजधानी में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। 
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लखनऊ। राजधानी में सितंबर का आगाज झमाझम बारिश के साथ हुआ। मंगलवार सुबह से करीब नौ बजे शुरू हुई बारिश 11 बजे तक चली। इसके चार घंटे बाद दोपहर तीन बजे के करीब बादल फिर सक्रिय हुए और तेज बारिश शुरू हो गई। दो घंटे तक जोरदार बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम का सिलसिला देर रात तक चला। बुधवार को भी हल्की बारिश के आसार हैं।
शाम तक चिनहट में 59 मिमी, 1090 चौराहे पर 54 मिमी और राजभवन क्षेत्र में 45.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के मुकाबले एक डिग्री की गिरावट आई और यह 30.7 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री की गिरावट के साथ 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
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अगस्त में सामान्य से 64 फीसदी अधिक बारिश
मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में अगस्त के दौरान 330.7 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 64 फीसदी अधिक रही। इस महीने में शहर में सामान्य तौर पर 202 मिमी बारिश होती है। इसके पहले साल 2024 में अगस्त में 338.7 और 2018 में 405.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी।
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राजधानी में अगस्त में सर्वाधिक बारिश
साल बारिश
1922 626.2 मिमी
1921 581.2 मिमी
1991 554.4 मिमी
2018 405.5 मिमी
2024 338.7 मिमी

राजधानी में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। 

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