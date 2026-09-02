Lucknow News: बारिश से बिजली व्यवस्था चरमराई, कई इलाकों में घंटों गुल रही बिजली

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बारिश के बीच कर्मचारियों को फॉल्ट दुरुस्त करने में भी परेशानी हुई। बारिश बंद होने के बाद रात करीब 8:30 बजे से व्यवस्था दुरुस्त की जा सकी, तब आपूर्ति बहाल हो सकी। वहीं, तेलीबाग, चिनहट, बंगला बाजार, महानगर, कुर्सी रोड के आसपास भी बारिश के चलते बिजली संकट बना रहा।अमीनाबाद न्यू बिजली उपकेंद्र से जुड़े नजीराबाद व शंकर जी मंदिर के आसपास एक घंटे से अधिक समय तक बिजली बाधित रही। गुलमर्ग फीडर पर इंसुलेटर बदलने के लिए 40 मिनट का शटडाउन लिया गया। आशियाना के सेक्टर एल में भी बिजली की समस्या बनी रही। उपभोक्ताओं ने रात 12 बजे के बाद ट्रिपिंग बढ़ने की शिकायत की। अभियंताओं ने बताया कि शाम पांच बजे के करीब तेज बारिश के चलते कई उपकेंद्रों की बिजली एहतियातन बंद की गई थी, जिसे बारिश धीमी होने पर चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया। इस संबंध में मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने बताया कि बारिश के कारण कई जगह समस्या हुई थी। व्यवस्था दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल करा दी गई है।