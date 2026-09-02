Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
साॅफ्टवेयर लॉन्चिंग
सेंटर फॉर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च फॉर कैंसर की ओर से सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 2 बजे।
कार्यशाला
स्टॉक कार्ट और इंटीग्रल बिजनेस स्कूल की ओर से आर्थिक साक्षरता विषय पर कार्यशाला इंटीग्रल यूनिवर्सिटी फेज-तीन के व्याख्यान थियेटर में दोपहर 1:30 बजे।
इंटीग्रल बिजनेस स्कूल की ओर से कॅरिअर ग्रोथ एवं ट्रांसफाॅर्मेशन कार्यशाला इंटीग्रल यूनिवर्सिटी फेज-तीन में सुबह 10 बजे।
गोष्ठी
आस्क मी एनीथिंग के तहत स्टार्टअप टॉक बीबीएयू के काउंसिल हॉल में सुबह 10:30 बजे।
घेराव
लविवि के रणवीर सिंह बिष्ट हॉस्टल की फीस बढ़ाए जाने के विरोध पर कुलपति कार्यालय का घेराव दोपहर 1 बजे।
यूथ फेस्ट
विज्ञान फाउंडेशन एवं खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में उड़ान यूथ फेस्ट का दूसरा दिन कॉलेज परिसर, चौक में सुबह 10 बजे से।
समिट
डिजिटल बैकिंग लीडरशिप समिट और सम्मान समारोह गोमतीनगर के होटल ताज में दोपहर 2 बजे।
विज्ञापन
सेंटर फॉर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च फॉर कैंसर की ओर से सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 2 बजे।
कार्यशाला
स्टॉक कार्ट और इंटीग्रल बिजनेस स्कूल की ओर से आर्थिक साक्षरता विषय पर कार्यशाला इंटीग्रल यूनिवर्सिटी फेज-तीन के व्याख्यान थियेटर में दोपहर 1:30 बजे।
इंटीग्रल बिजनेस स्कूल की ओर से कॅरिअर ग्रोथ एवं ट्रांसफाॅर्मेशन कार्यशाला इंटीग्रल यूनिवर्सिटी फेज-तीन में सुबह 10 बजे।
गोष्ठी
आस्क मी एनीथिंग के तहत स्टार्टअप टॉक बीबीएयू के काउंसिल हॉल में सुबह 10:30 बजे।
घेराव
लविवि के रणवीर सिंह बिष्ट हॉस्टल की फीस बढ़ाए जाने के विरोध पर कुलपति कार्यालय का घेराव दोपहर 1 बजे।
यूथ फेस्ट
विज्ञान फाउंडेशन एवं खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में उड़ान यूथ फेस्ट का दूसरा दिन कॉलेज परिसर, चौक में सुबह 10 बजे से।
समिट
डिजिटल बैकिंग लीडरशिप समिट और सम्मान समारोह गोमतीनगर के होटल ताज में दोपहर 2 बजे।