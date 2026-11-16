मौसम अपडेट: पछुआ हवाओं से बढ़ी ठंड, कई जिलों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे गया
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। सोमवार को पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। कई जिलों में दृश्यता शून्य रही।
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पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के चलते सुबह और शाम सिहरन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। साथ ही कोहरे का दायरा भी बढ़ेगा।
इधर, सोमवार सुबह पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के साथ धुंध छंटी, लेकिन बरेली और कुशीनगर में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 17 से 19 नवंबर के बीच ठंड का असर और बढ़ेगा।
सोमवार को 26.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बरेली में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 13.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ नजीबाबाद में सबसे ठंडी रात रही।