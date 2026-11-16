मौसम अपडेट: पछुआ हवाओं से बढ़ी ठंड, कई जिलों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे गया

पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के चलते सुबह और शाम सिहरन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। साथ ही कोहरे का दायरा भी बढ़ेगा।

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