Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Weather update: Westerly winds bring increased chill; mercury to drop by up to 4 degrees over the next two day

मौसम अपडेट: पछुआ हवाओं से बढ़ी ठंड, कई जिलों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे गया

Mon, 16 Nov 2026 10:17 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 16 Nov 2026 10:17 PM IST
सार

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। सोमवार को पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। कई जिलों में दृश्यता शून्य रही।

विज्ञापन
Weather update: Westerly winds bring increased chill; mercury to drop by up to 4 degrees over the next two day
- फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के चलते सुबह और शाम सिहरन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। साथ ही कोहरे का दायरा भी बढ़ेगा।

विज्ञापन


इधर, सोमवार सुबह पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के साथ धुंध छंटी, लेकिन बरेली और कुशीनगर में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - यूपी: सीटों को लेकर सपा-कांग्रेस में खींचतान, कांग्रेस ने मांगीं 181 सीटें; सपा ने उत्तराखंड में की ये मांग
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - यूपी बोर्ड परीक्षा: केंद्रों पर आपत्ति का एक और मौका, छह जिलों के प्रस्तावित केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 17 से 19 नवंबर के बीच ठंड का असर और बढ़ेगा।

सोमवार को 26.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बरेली में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 13.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ नजीबाबाद में सबसे ठंडी रात रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed