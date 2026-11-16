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Lucknow News: भाकपा (माले) नेता स्वदेश भट्टाचार्य को दी श्रद्धांजलि

Mon, 16 Nov 2026 10:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 10:18 PM IST
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Lucknow News
(फोटो)
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माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। भाकपा (माले) के वरिष्ठ नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड स्वदेश भट्टाचार्य (शंभू जी) की स्मृति में सोमवार को गांधी भवन के विनोबा भावे सभागार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुख्य वक्ता पोलित ब्यूरो सदस्य रामजी राय ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर हमलों के इस दौर में मजबूत जन आंदोलन और जुझारू संगठन खड़ा करना सबसे जरूरी है।

राज्य सचिव सुधाकर यादव, वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण, जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौशल किशोर और ऐपवा प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि स्वदेश भट्टाचार्य का जीवन पार्टी संगठन को मजबूत करने और वामपंथी आंदोलन के विस्तार के लिए समर्पित रहा। उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
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