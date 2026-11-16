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यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस ने सपा से इन 181 सीटों की मांग की, जीती हुई 18 सीटें भी मांगी

Mon, 16 Nov 2026 09:11 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 16 Nov 2026 09:11 PM IST
सार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव 2027 इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। वहीं, कांग्रेस ने उन 18 सीटों की भी मांग की है जहां पर सपा ने 2022 में जीत दर्ज की थी।

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UP Election 2027: Congress demands 181 seats from SP, including 18 seats it had previously won
सपा नेता अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस के दावे वाली 181 विधानसभा सीटों की सूची सार्वजनिक हो गई है। इनमें ऐसी 19 सीटें भी शामिल हैं, जो वर्ष 2022 के चुनाव में सपा ने जीती थीं। वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मीडिया से कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, जो (सपा या कांग्रेस का) बेहतर प्रत्याशी होगा, उसे लड़ाया जाएगा।

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कांग्रेस की ओर से सपा को भेजी गई सूची 
कांग्रेस की ओर से भेजी गई सूची -कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 181 सीटों की मांग की है। इनमें बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, रामपुर मनिहारान, थाना भवन, बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर, बढ़ापुर, धामपुर, नहटौर, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, चंदौसी, स्वार, धनौरा, नौगवां सादात, हसनपुर, सिवालखास, हस्तिनापुर, मेरठ दक्षिण, बागपत, लोनी, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, शिकारपुर, कोल, मांट, मथुरा, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, बदायूं, नवाबगंज, फरीदपुर, पीलीभीत, पूरनपुर, तिलहर, शाहजहांपुर, गोला गोकर्णनाथ, सीतापुर, लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली, शाहाबाद, बिलग्राम, मोहनलालगंज, बछरावां, तिलोई, हरचंदपुर, रायबरेली, सलोन, सरेनी, ऊंचाहार, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, सदर, फर्रुखाबाद, गोविंदनगर, कानपुर कैंट, कालपी, झांसी नगर, मऊरानीपुर, मेहरौनी, मानिकपुर, बिंदकी, रामपुर खास, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ सदर, करछना, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा, कोरांव, कुर्सी, जैदपुर, हैदरगढ़, बीकापुर, कटेहरी, बलहा, नानपारा, महसी, बलरामपुर, शोहरतगढ़, महादेवा, खलीलाबाद, फरेंदा, महाराजगंज, पनियरा, गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव, चिल्लूपार, फाजिलनगर, रुद्रपुर, देवरिया, निजामाबाद, मधुबन, बेल्थरा रोड, जौनपुर, जाफराबाद, जखनियां, मुगलसराय, पिंडरा, रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी कैंट, मझवां, मड़िहान, रॉबर्ट्सगंज, गंगोह, शामली, चरथावल, बिजनौर, मुरादाबाद ग्रामीण, बिलासपुर, मिलक, छपरौली, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, स्याना, अनूपशहर, खुर्जा, इगलास, बाह, टूंडला, फिरोजाबाद, दातागंज, मीरगंज, बरेली कैंट, आंवला, पलिया, मोहम्मदी, बांगरमऊ, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सुल्तानपुर, लंभुआ, औरैया, अकबरपुर रनियां, बिल्हौर, बिठूर, घाटमपुर, उरई, हमीरपुर, राठ, नरैनी, जहानाबाद, अयाह शाह, हुसैनगंज, चायल, फूलपुर, दरियाबाद, उतरौला, गौरा, हर्रैया, नौतनवां, खड्डा, पाथरदेवा, रामपुर कारखाना, सलेमपुर, बरहज, बलिया नगर, बदलापुर, जहूराबाद, छानबे, दुद्धी, सरोजनी नगर, ज्ञानपुर, औराई, मोदीनगर, खैर, बलदेव, लखनऊ पूर्व और किदवई नगर विधानसभा सीटें शामिल हैं।
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कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि सूची वायरल होने की जानकारी नहीं है। सीटों पर मंगलवार से बातचीत की शुरुआत होगी। इंडिया गठबंधन आपसी समझ और जीताऊ उम्मीदवार उतार कर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगा।

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