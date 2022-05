{"_id":"628aa4f342461f31db06dddf","slug":"weather-changed-suddenlyin-up-due-to-the-storm-and-rain-there-was-a-power-failure-of-lakhs-two-killed-many-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Weather : यूपी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से लाखों की बिजली गुल, दो की मौत, कई घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 23 May 2022 02:32 AM IST