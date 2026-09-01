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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Defamation suit filed against CM Yogi; Ajay Rai moves civil court, aggrieved by allegation of eating fish.

यूपी: सीएम योगी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा, मछली खाने के आरोप से आहत अजय राय पहुंचे सिविल कोर्ट

Tue, 01 Sep 2026 04:32 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 01 Sep 2026 04:32 PM IST
सार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अजय राय का आरोप है कि अयोध्या में उनके मछली खाने को लेकर लगाए गए आरोप झूठे और आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों से उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

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UP: Defamation suit filed against CM Yogi; Ajay Rai moves civil court, aggrieved by allegation of eating fish.
अजय राय पहुंचे सिविल कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अजय राय का आरोप है कि अयोध्या में उनके मछली खाने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए आरोप झूठे और आपत्तिजनक हैं। इससे आहत होकर उन्होंने मंगलवार को लखनऊ की सिविल कोर्ट में मानहानि का दावा दाखिल किया।

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अजय राय का कहना है कि उनके खिलाफ गलत तथ्य प्रस्तुत कर उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी को आधार बनाकर उन्होंने न्यायालय का रुख किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति के बारे में गलत और तथ्यहीन आरोप लगाना गंभीर विषय है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जवाब देने की बात कही है।

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जानिए पूरा मामला

पूरा मामला अयोध्या में अजय राय के लिए कथित तौर पर आयोजित 'मछली भोज' के आरोपों से जुड़ा है। इस मामले पर यूपी में बीते कुछदिनों से खूब सियासी बयानबाजी होगी। अजय राय के कोर्ट पहुंचने के बाद मामला कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया है। हालांकि अजय राय के मुकदमे दायर करने के बाद बीजेपी सरकार व सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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