UP Big News: कई जगह गिरे ओले, सीएम का विपक्ष पर एक और हमला; दिल्ली प्रदर्शन के कारण रद्द हुए 14 हजार टिकट

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रविवार दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में दोपहर के समय घने काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। मेरठ में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, जिसने लोगों को गर्मी से राहत दी। मुजफ्फरनगर और शामली झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। उधर, शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते नौ साल में प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव को लेकर बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले महिलाएं घरों की चौखट लांघने से डरती थीं। वहीं, 10 अक्तूबर को आंदोलन के कारण ट्रेनें निरस्त होने से रेलवे को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। एक ही दिन में 14 हजार टिकट निरस्त होने से रेलवे को 1.17 करोड़ रुपये रिफंड देना पड़ा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए 10 अक्तूबर को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा करने की अपील की। अखिलेश ने सरकार पर जेपीएनआईसी बेच देने का भी आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे तो वहां जमकर हंगामा हो गया। पढ़ें प्रदेश की बड़ी खबरें

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