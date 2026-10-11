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यूपी: जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने अर्पित की श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन

Sun, 11 Oct 2026 11:53 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 11 Oct 2026 11:53 AM IST
सार

जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सपा मुखिया ने जेपीएनआईसी में लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Akhilesh Yadav paid tribute on Jayaprakash Narayan birth anniversary
जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने अर्पित की श्रद्धांजलि - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने गोमतीनगर स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

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अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। जेपीएनआईसी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया।

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